邪教誆驅魔／信徒集體下跪自虐 還稱「為我好」

2019-09-26

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中地檢署指揮刑事局中打查緝「聖母」林欣月主持的邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在位於南投縣國姓鄉的道場內查扣二十多段錄影畫面。檢方詫異發現，邪教誆稱「借竅驅魔」，毆打不聽話或想脫離的信徒，在中國道場的方女就是因此活活被踩破肝臟殞命；信徒甚至下跪「集體自虐」，自己掌摑耳光，如果打得不夠用力，幹部還「追加」再徒手或持水管痛打；但有打得很慘的信徒竟說：「這是為我好，驅除我心中的魔。」

錄影畫面顯示，一名媽媽帶著三月嬰兒與二歲女兒參加邪教，想要脫離時，幹部用衣服蓋住女童毆打，威逼母親留下，女童痛得厲聲慘叫，母親在旁痛哭哀求「放過我女兒」；另有二十多名信徒因為「不聽話」或想脫離邪教，被迫下跪自己打耳光，在旁的「三才」等幹部若認為打得不夠用力，就「加碼」幫打。

錄影內容還有，一名信徒幫「聖母」林欣月整理雜物，林懷疑該信徒偷看機密資料，教唆幹部將他痛打一頓。至於打人的「三才」等幹部，宣稱他們不是打人，而是「借竅驅魔」，神佛借用她們的身體（借竅），驅除信徒心中的惡魔（驅魔），說法雖荒唐，但被救出的十九名信徒中，多數人附和此說，認為確是神明借用幹部的軀體幫他們「驅魔」。

在中國南寧道場被活活「踩死」的方女，她也是負責教訓毆打信徒的三才，她跟著林欣月到南寧道場，林指示她留宿道場，因她私下外宿，林認為她「野心、慾望大，想當女王」，命令方女躺在地板，教唆許姓、還有另一名也姓林的女三才，「亂腳」踩踏方女，把方女的肝臟踩破死亡，還教唆一名中國籍男信徒向公安自首，宣稱情感糾葛誤殺方女。

警方逮捕林女，目前已裁定羈押禁見。（記者許國楨翻攝）

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