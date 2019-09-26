學者︰新教團體易吸引社會網絡薄弱者

2019-09-26

〔記者蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕研究宗教社會學多年的東海大學教育研究所副教授趙星光指出，新宗教團體比傳統宗教能更快回應信徒需求，因此較易吸引社會網絡薄弱者加入，從參與宗教過程中獲得精神、物質支持、階級地位等依附關係，這群原本在社會屬相對較孤立者，即使在團體中發生理念甚至認知衝突時，往往評估得失後，對於離開團體與否仍難以下決定。

台中地檢署檢察官林依成認為，為何都是女性的「三才」幹部，願意服從「聖母」指示打人，甚而踩死人？他提出耶魯大學心理學家斯坦利米爾格倫一九六三年發表的米爾格倫實驗，又稱「權力服從研究」，這個實驗顯示，很多人盲目服從權威，甘願泯滅良心，服從權威者下達的惡劣指示，例如納粹軍官服從希特勒指示殘殺猶太人，在這種盲目服從權威中，很多人喪失人性，做出殘害無辜者惡行。

趙星光說，傳統宗教有嚴密穩定成形的組織運作，宗教教義或儀式已為主流社會大眾接受；新宗教團體多取經傳統宗教的一部分，但有「創新」模式，發展出教主、幹部等核心組織，為了圈住大家自訂出一套教規等。

趙星光表示，一般人遭逢人生重大轉折如失業、家庭突發變故等，較易接觸或依賴宗教；研究發現傳統宗教因由來已久、組織龐大，對信徒回應相對較慢，或社會邊陲者難能參與到組織核心，新宗教團體正好彌補某些人需求。

不少人加入新宗教團體後所以變得積極投入，有可能就是此宗教提供參與者精神、物質支持，甚至讓參與者從中發展出新的「社會連結」或階級地位，以致形成依附關係或成就感，即使後續對該宗教產生懷疑或認知衝突時，衡量自己得失後未必能當機立斷選擇離開。

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