燒殺擄掠也直播 學者建議專法管制

2019-09-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對「直播主之亂」出現的新興傳播工具與犯罪行為演進，傳播學者認為，新興數位科技成為犯罪傳播工具確實會發生，不論聚眾、教唆乃至色情傳播等，在國外更曾發生直播殺人、直播強姦等嚴重案例，除需加強直播主及觀影民眾的自律自覺意識，並非所有內容都能傳播，建議國內警政單位加強防範，政府也可立專法管制平台業者。

民眾別點擊 以免助長犯罪

台灣大學新聞研究所教授王泰俐表示，透過直播想「當英雄」已非新鮮事，如7月曾有國內劉姓直播主號召群眾包圍虐童保母家，被警方移送究辦，顯示直播工具與犯罪行為的演進。

王泰俐更擔憂表示，國外驚見嚴重的直播犯罪，如美國有罪犯開直播隨機殺人，或先前瑞典發生過直播性侵等事件，警方必須隨時代演進強化辦案技巧。直播主更要意識到，並非所有內容都能賺點閱率，社會大眾也要清醒，不要點擊助長犯罪內容。

直播行凶 國外有封殺案例

王泰俐說，國外已有平台業者自律或立法案例，如3月紐西蘭清真寺屠殺案，凶手直播行凶過程，臉書採「一犯封殺」，只要使用者在社群發布暴力等違法內容，就直接暫停直播權限；澳洲也針對社群平台若未及時刪除暴力犯罪內容，社群平台主管最重判3年、公司罰年營業額10％。

中正大學傳播系教授胡元輝建議，平台業者須強化社群守則，包含散布犯罪、恐攻訊息等，會造成立即傷害的內容，需下架刪除。此外，政府可檢視現行法律修法防範，若盤點發現難以處理，可思考訂定防止網路犯罪的專法。

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