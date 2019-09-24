直播主全國造冊 滋事者列管

2019-09-24

〔記者陳文嬋、姚岳宏／綜合報導〕網路直播主互嗆引爆高雄街頭大亂鬥，警政署近來下公文要求全國各警局造冊建檔直播主，以利後續若涉及刑案追查，經查若為黑道幫派份子，則由刑事局逐案列管，避免再發生連千毅事件；刑事局長黃明昭表示，各縣市警局的調查情況已陸續匯報至刑事局，警方會視情節追查偵辦。

直播主連千毅與鄭又仁兩派人馬互嗆，近來引爆高雄發生「直播主之亂」，上演砸店、開槍等一連串街頭暴力衝突事件，讓高雄警方顏面無光，還造成一名所長去職。

清查有無黑道幫派背景

警政署展現維護治安作為，近來下公文給全國各警局，要求清查轄區直播主，包括買賣東西的直播主等，如所在戶籍、居住地，甚至公司、直播站、倉庫等，務必全面掌握情資。

警方表示，網路世界是非多，也造就許多網紅，要求造冊建檔直播主資料，最重要是清查有無黑道幫派背景，及時阻止暴力事件發生，一旦發生刑事案件，也有助警方深入追查，縮短警方偵破時間，達到一網打盡目的。

警方指出，網路雖無國界，但凡走過必留下痕跡，直播主動態有跡可循，警方可調閱手機資料，確認直播主身分，最重要是查網路IP，由刑警大隊科偵隊負責處理，掌握情資、統整資源，避免再發生連千毅事件。

直播主之亂#連千毅#鄭又

仁羈押禁見#黑道幫派#羈押禁見

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法