直播主之亂／連千毅羈押禁見 大仁哥交保

2019-09-24

〔記者黃良傑／高雄報導〕直播主連千毅和寵物之家直播主鄭又仁大亂鬥，高雄地檢署將連千毅依涉槍砲、恐嚇、組織犯罪，鄭又仁涉恐嚇罪，且有反覆實施、勾串之虞，均聲請羈押禁見，高雄地院昨開羈押庭，連一度打親情牌求免收押，仍被法官裁定羈押禁見；鄭又仁則35萬元交保，每週二、五至前金分駐所報到。

連打親情牌求情無效

法官諭知連千毅涉犯恐嚇危害安全罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，雖經訊問後否認犯行，但經證人即共同被告鐘某等人證述在案，並有相關監視器影像畫面、槍枝初步檢視報告書等資料，及改造手槍2支、子彈35顆等物扣案為憑，足認被告罪嫌重大；且被告與共犯對案情供述不一，並有共犯於員警搜索扣押之際企圖湮滅證據，復有其他共犯在逃，足認有勾串滅證之虞；且被告及共犯反覆實施二次恐嚇危害安全犯行，第二次犯行更公然持槍射擊，具有羈押之原因。

法官指出，鄭嫌及共犯17日、19日2次恐嚇危害安全犯行，雖具羈押原因，但衡量相關證人偵查中到案證述明確，有相當事證足資佐證，考量被告人身自由限制程度，應無羈押必要，裁定交保候傳。

連的親友稱，連育有4歲和3個月的幼兒，透過委任律師向法官求情，盼能以報到取代羈押，但檢方認為反覆發生，疑有共犯尚未到案，恐有勾串之虞，經過3小時攻防，法官裁准收押禁見。

據了解，鄭嫌出庭應訊時喊冤，步出法庭後不發一語，由胞妹繳保釋金後，在友人護送下搭廂型車返家。

目前已有10人被收押

高雄直播主之亂事件主角連千毅和「大仁哥」鄭又仁移送地檢署接受檢方複訊，據悉，連千毅對教唆恐嚇、槍擊案，統統否認知情；至於大仁哥，因連千毅倉庫被衝撞、打砸時都不在場，也否認涉案。目前共有10人因直播主大亂鬥被收押。

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