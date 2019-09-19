嫌他人機車停太歪 強鎖車輪 檢認定沒罪

2019-09-19

〔記者王捷／台南報導〕故意把他人停在路邊的機車鎖住，讓車子動彈不得，司法認定鎖車人沒罪！

鎖車男遭提告強制罪

林姓男子在路邊停機車時，不滿曹男停車方式太歪斜，上前勸阻遭曹反嗆，林男為給曹男教訓，拿機車大鎖鎖住曹男機車的車輪，事後遭曹男提告強制罪。檢察官認為，強制罪須以「人」為要件，林男鎖車時曹男不在場，不構成「對人」施以暴力迫使做出無義務的事或妨害他人權益，依此不起訴。

此件停車糾紛發生今年6月7日，當時互不相識的林男與曹男，同時在台南市健康路一處路邊機車格停車，40多歲林男要曹男把車子停好，曹認為自己停車方式沒問題，且他馬上會回來牽車，反嗆「關你什麼事？」即離開。

林不滿曹的態度，竟拿自己的機車大鎖鎖住曹男的機車車輪，等到曹男回來牽車，發現輪子被上鎖，無法騎走自己的車；曹報警後，監視器畫面顯示是林男鎖他的車，對林提告強制罪。林男到案承認為了出一口怨氣而鎖車，想想對曹男很不好意思，訊後遭法辦。

強制罪 對「人」不對「物」

台南地檢署檢察官偵查認為，刑法304條對強制罪的規定，是要以強暴、脅迫使人做出無義務的事，或妨害他人的權益；強制罪的對象是「人」，不是對物品。

檢方表示，林男上鎖時，曹男不在現場，不算對人做出強暴、脅迫的行為，雖然林男的做法很不好，但沒有刑事責任問題，所以做出不起訴處分。

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