《宜蘭》名媛染毒出獄 做粗工重拾人生

2019-09-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「進去一次以後，再也不碰毒品了。」因吸毒入監服刑近七年的莉莉（化名），兩年前戒癮出獄重返社會，褪去入監前光鮮亮麗的名媛生活，從她口中「最苦」的清潔工做起，走過人生谷底；她說：「現在簡單的生活是我最大幸福。」

宜蘭地檢署、更生保護會宜蘭分會二○一○年合作成立渡安居中途之家，提供十八歲以上、未滿六十五歲，有戒癮輔導與安置需求的女更生人入住，莉莉就是其中一員。

六十歲的莉莉，年輕時做過服飾加工，曾踏入演藝圈為藝人設計道具服裝、彩妝，外表亮眼遊走派對，生活五光十色，曾是大家口中的社交名媛。

光鮮亮麗的生活，在莉莉步入中年時變了調。四十九歲那年，疼愛她的父親離世，連聲稱愛她的男友也離她遠去，她說：「那一年，人生失去重心，頓失目標。」莉莉打牌、喝酒麻醉自己，並開始接觸毒品；她形容，吸毒就像是止痛藥「抽一口就不痛」，但也讓她越陷越深。

在警方一次緝毒專案，莉莉身上被掃出十八包海洛因，五十二歲時被判六年八個月，踏入監獄後，莉莉發現「失去自由，原來比疼痛更難過」。服刑期間，她有機會沉澱自己，決定重啟人生。

兩年前出獄後，莉莉找到基層清潔工作，這個被她形容「最苦的工作」，每天步行一小時上班，早到、晚退，職業精神連主管都敬佩；她說，既然要做，就應該做到好。莉莉說，每個人都曾做錯事，但能不能改都是看自己決心，現在簡單生活就是她最大的幸福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法