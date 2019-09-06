遇害錢莊老闆施正雄 年輕時是馬雷蒙舞群

2019-09-06

錢莊每月放款破百萬

〔記者徐聖倫／新北報導〕遇害錢莊老闆施正雄年輕時是知名舞群的舞者，後在新北市林口、泰山、桃園等地經營地下錢莊，每月放款額破百萬，在林口當地政商關係良好。警方目前查出施男有5名員工，除了3人捲入命案，不排除另有人曾涉違法討債等犯行，擴大調查中。

警方調查，施男出身台北萬華，年輕時加入知名「馬雷蒙」舞群。52歲的施男有運動習慣，身形保養得宜，不像半百中年大叔。父親已逝的施男，出事前每週會與母親、胞妹聯絡1至2次，因而失聯後，家人認為不對勁而報警。

施男失聯 家人報案

據了解，施男經營地下錢莊至少5年多，從每月10來萬放款，到近年每月逾百萬放款。罕見的是，他過去幾年從來沒有被控暴力討債等紀錄，異於一般錢莊極易涉入暴力犯行，警方不排除施男另有他法討債，一併追查了解中。

警方表示，施男遇害後，錢莊事務即停止運作，警方訪查旗下員工時，有員工說，早在6月底就聯絡不上老闆，之前大家都知道老闆要查帳，所以老闆失聯後，就曾猜測不會是單純失蹤這麼簡單，而是遭遇不測。

警︰錢莊吸血勿借貸

不過警方認為，地下錢莊有如吸血鬼，借款人若還不出高利，常遭暴力對待，還有人走投無路，被弄到家破人亡，建議民眾勿輕易向地下錢莊借貸。

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