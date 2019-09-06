疑下屬A百萬 放話徹查 錢莊老闆 遭員工燒成灰

2019-09-06

三嫌運屍70公里 焚屍掩埋

〔記者徐聖倫、張議晨、陳慰慈／綜合報導〕在新北市經營地下錢莊的五十二歲男子施正雄，今年六月發現公司帳目不清，放話要徹查，旋即人間蒸發。檢警追查，負責收帳及放款的唐世豪等三名施的員工疑做假帳Ａ錢，施質問三人時慘被亂刀刺死，三人再運屍七十公里到宜蘭焚屍掩埋；檢警前晚逮捕三嫌，挖出被燒到只剩一小截得焦黑腿骨，餘全成灰燼，將三人聲請羈押。

警方查出，施男發現十七歲男子唐世豪、四十七歲男子陳天賜、二十七歲男子江昶濬每次交回的帳目都不清，五月間清出三人至少Ａ走逾百萬元，六月十六日把三人叫來新北市泰山區某公寓四樓的施男租住處兼工作據點談判，施嚴責三人時，三人拿出水果刀猛刺施男，當場殺害自己老闆。

遺體燒8小時 剩焦黑骨骸

唐嫌主張焚屍滅證，江提議埋到自己宜蘭壯圍老家的農地，江還向家人稱「我要帶朋友回來烤肉」，三人潑油燒屍八小時，燒到只剩少許焦黑骨骸後才埋起來。上月初利奇馬颱風來襲，江擔心屍骨埋得不夠深，回埋屍處查看才放心離去。

施的胞妹一直聯絡不上哥哥，七月十一日報警，警方訪查施男其他員工，得知老闆懷疑三員工Ａ錢，研判施恐遭擄走，調閱監視器發現六月十六日當天，唐嫌三人出現在施男租處。

嫌犯坦承犯案 否認吞帳款

新北警方經近兩個月蒐證，前天發動搜索拘提，從桃園、新莊將三人帶回，三嫌承認殺人燒屍，否認侵占帳款。警方依供詞前往宜蘭開挖找到遺骸，但僅剩焦黑腿骨及一堆灰燼，由鑑識人員帶回鑑驗。

江嫌的阿嬤三個月前過世，家中剩阿公獨居。阿公說，長孫從小跟著父母搬到台北，最近回老家是兩個多月前偕友回來烤肉，只知孫子在台北工廠工作。

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