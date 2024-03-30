被控不法獲利6665萬元 街口創辦人胡亦嘉延長境管8月

街口創辦人胡亦嘉。（資料照）

2024/03/30 22:38

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署認定街口投信申報追加募集額度200億元的「期街口布蘭特正2」（00715L）基金，配售時涉把持特定部位，「獨厚」賣給街口投信前董事長胡亦嘉等人實際掌控的TRILL、WINNER公司，又偽造文件掩飾關係人交易，造成投資人購入成本增加15億餘元，依違反證券交易法起訴胡亦嘉等6人，台北地院審理中，法官日前裁定胡亦嘉延長境管8個月。

全案起訴後，受命法官裁定胡亦嘉2022年11月25日起限制出境、出海8月，2023年7月25日二度延長境管，到本月即將屆滿8個月，北院日前召開延押庭。

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法官認為，胡亦嘉涉犯刑法第342條第1項背信罪、證券交易法第174條第1項第9款意圖妨礙主管機關檢查而偽造有關紀錄文件罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第216條、第215條之行使業務登載不實文書罪，其中包含法定刑最輕本刑1年以上之罪，有逃亡的高度可能性。

法官表示，胡亦嘉經商多年，曾有在美求學及於我國境外工作的經歷，依其智識、資力、社會經濟地位，確實具備出國並滯留海外的經濟能力及家庭狀況，有相當理由足認有逃亡之虞。胡亦嘉雖曾暫時解除境管，出國後均遵期返國，但本案尚在審理中，難認絕無逃亡之虞。

法官強調，從我國司法實務經驗來看，被告不顧國內有親友、財產、事業及前已繳納的保證金等，以其他國家護照或居留證件而潛逃出境，致案件無法續行或執行情事，所在多有，故無法排除胡亦嘉逃亡可能性。

綜上，法官為確保日後審理程序能順利進行，裁定延長境管8個月，期間胡亦嘉若因業務或個人正當原因，仍得聲請暫時解除境管，由法官視當時實際情狀決定是否准許。

本案被起訴的6人，有4人曾任街口投信董事長或董事，分別為胡亦嘉、胡妻莊郁琳、王律傑及陳志睿，另兩人分別為地產大亨楊健一的兒子、WINNER公司實際負責人楊立偉，以及負責協助楊立偉辦理證券及銀行開戶的胡亦嘉親信詹淑玲。

北檢指控，胡亦嘉等6人利用TRILL、WINNER兩公司，以低價自初級市場購入基金後，再至次級市場高價售出，利用限制市場供給等方式，使基金出現溢價；總計兩公司2020年共買進該基金18萬4000張，於2021年1月11日賣出，不法獲利6665萬8000多元。

北檢認定，街口投信獨厚將基金賣給兩公司期間，造成其他有意申購卻被排除在外的投資人，必須從次級市場購入該基金，至少增加投資人購入成本達15億2595萬元，嚴重破壞證券市場秩序。被金管會裁罰後，為掩飾關係人交易，還涉嫌變更TRILL公司股東、偽造文件，故提起公訴。

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