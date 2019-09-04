打肉毒竟報腫瘤 名醫Ａ健保3767元判6月

2019-09-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕名醫貪小失大！前台北國泰醫院整形外科主任、竹苗第一位合格整形外科專科醫師曾鼎昌，被查獲利用病患自費施打肉毒桿菌美容，卻虛報眼瞼皮膚良性腫瘤，登載不實病名向健保署申報醫療紀錄，1年多期間所得僅3767元，卻被新竹地院依詐欺取財罪判刑6月。消息傳出，醫界大嘆實在得不償失！

判決書指出，曾鼎昌為新竹市「曾鼎昌整形外科診所」負責醫師，明知依全民健康保險法規定，美容外科手術不在全民健康保險給付範圍，2014年9月起至2015年12月間，病患應自費接受美容療程，並非因疾病就醫，竟利用面談、診察或衛教及療程內相關輔助用藥機會，向病患拿取健保卡，並在診所虛偽製作不實內容的「健保署保險對象門診就醫紀錄」電磁紀錄，虛偽登錄病患均係因眼瞼皮膚良性腫瘤名義就診，向健保署詐領3767 元。

醫美整形需自費

總計曾鼎昌在1年3個月當中，共對10名自費施打肉毒桿菌或玻尿酸等美容項目的患者，虛偽申報診療內容為眼瞼皮膚良性腫瘤，案經健保署發現後報請新竹地檢署偵辦。

曾鼎昌坦承不諱，法官依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付6萬元。未扣案犯罪所得3767元沒收。

曾鼎昌坦承 醫界訝異

曾鼎昌最為醫界所知的事蹟，就是他竟然寄存證信函給患者！他曾收治2名皮膚癌和外傷病患，因為治療後超過時間沒回診，電話通知也被掛掉，曾鼎昌擔心有後遺症，才想出這招催促病患回診，沒想到這回他竟因詐欺健保署3千多元被判刑，讓醫界相當訝異。

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