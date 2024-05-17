外送員亂尿尿挨罵竟勒死排班小黃運將 國民法官判13年半

外送員陳瑞祥勒死運將，警方到場逮人。（翻攝資料照）

2024/05/17 18:39

〔記者張文川／台北報導〕新北市外送員陳瑞祥去年清晨在汐止火車站排班計程車後方小便，林姓運將上前理論，陳男竟動手勒死他，檢方依殺人罪起訴陳男，成為士林地院首件採國民法官制度審理的案件。國民法庭今天上午評議後，傍晚宣判，判處陳男13年半有期徒刑，刑後強制監護3年以戒除酒癮。可上訴。

去年4月6日清晨6點左右，外送員陳瑞祥酒醉露宿汐止火車站，在排班計程車後方隨地便溺，林姓運將見狀上前制止規勸和理論，陳男竟失控對著林男叫囂拉扯，鎖喉狠勒頸部長達58秒，直到他不再掙扎才停手，林姓運將送醫不治。

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士院昨天辯論時，陳男聲稱沒有殺人犯意，不知對方會死亡，只承認傷害致死罪，供稱因前一天的業績達標而休息，他沒上班的時候就會喝酒，外送日薪約2000餘元，月入最高曾達6萬多元。

死者林姓運將的妹妹及兒子到庭表達意見，妹妹泣訴，哥哥從基層員工一路打拚，赴對岸當到電子廠廠長，管理1200名員工，為了3個兒子讀書，才提早退休返台，案發前2個月剛當爺爺，清明連假才歡喜抱孫，隔天卻無辜遭酒醉者奪命。兒子說，難以接受凶手以酒醉為由脫罪或輕判，「成年人該為自己的行為負責」，請求法官判處15年以上徒刑，還給父親公道。

審理時，檢察官論告指出，陳男案發前的晚間喝了1.2公升清酒，加上半瓶藥酒，依據監視器畫面，陳男隨地小便遭斥責後，先叫囂、拉扯死者，再攻擊其脆弱的頸部，鎖喉長達58秒，林男昏迷倒地後，陳男還折返上前重搥3下，是報復的殺人行為。

檢方指出，精神鑑定醫師作證，可能是酒後導致陳男力道較大，案發時辨識行為能力降低，但爭吵時可能已有清醒，警方到場後，陳也聽得懂員警說的話，並非全程辨識能力低下，檢方認為陳男因偏差的生活方式，自行選擇不戒酒，不應以酒醉致辨識行為能力降低為由減輕其刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

凶手陳瑞祥（右）被判處13年半有期徒刑，刑後強制監護3年以戒除酒癮。（資料照）

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