槍砲條例修正草案惹議 警署：修法是想管制源頭

2019-08-18

〔記者黃欣柏、邱俊福／台北報導〕內政部警政署預告修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，擬查禁具有類真槍外型、構造及擊發機構裝置，且足以改造具有殺傷力的「模擬槍」，該草案引發遊戲玩家及廠商質疑，展開連署反對修法；警方說，修法是為了從源頭管制危害治安嚴重的「改槍」犯行。

警政署是在7月25至29日預告「槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1修正草案」，包括調整「模擬槍」定義、外銷廠商由現行「報備制」改「許可制」、提高持有或改造的罰鍰額度、擴大警方蒐證權限等。

草案預告後，玩具槍業者表示，新法將過去「具打擊底火」取締要件刪除，改成「具有類似真槍的擊發機構裝置」，但「類似」無一定標準，恐讓無害的玩具槍一起陪葬。

業者憂重創玩具槍業

業者說，台灣是全球生產生存遊戲用槍的龍頭，警方為防黑槍而拿玩具槍開刀，將對相關產業造成傷害，政府應是加重處罰「改造」行為，而非查禁無害的玩具槍。已有業者和玩家在公共政策網路參與平台提案反對修法和進行連署，也有人向行政院政務委員羅秉成陳情，希望撤回修正案。

警政署回應表示，統計2015年至今年上半年，涉槍刑案中，歹徒使用改造槍占近9成，警方查獲具殺傷力的槍枝，改造槍也占7成多，而目前每查獲2支改造槍，就有1支是由市售「操作槍」改造而來，因此才要修法從源頭管制。

警政署指出，「操作槍」槍管內具阻鐵，槍管不通，呈現無射出物狀態，與生存遊戲或軍事迷等玩家使用有射出物的空氣槍、BB槍等「低動能遊戲用槍」商品設計不同，本次修正草案未涉及「低動能遊戲用槍」部分。警方說，已邀相關業者舉行說明會，也會把外界建議事項納入研修參考，讓定義更明確化。

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