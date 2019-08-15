東台海邊戲水突遇大浪 1國中生被捲走

2019-08-15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大溪出海口傳落海！一名外籍人士昨日下午帶著八名桃園大園國中小學生前往大溪出海口戲水，所有人都下淺灘玩水，突然一陣大浪襲來，眾人驚慌跑上岸，但其中十四歲的張姓男國中生不及逃脫，被大浪捲落海，大武消防大隊據報馳援，配合海巡人員分兩組實施岸際搜救，空勤直升機也增援，至晚間收隊仍無所獲，今天將持續搜救。

意外發生在昨日下午四點半，帶隊外籍人士偕同八名教會學生前往大溪出海口戲水消暑，未料正當大家玩得不亦樂乎時，突然湧起一陣大浪，七名小朋友驚慌逃生，帶隊者也跟著跑上岸；赫見張生被捲落海，三名諳水性學生意圖搶救，一度拉到張生的手，但立即被大浪沖開，張生體力也逐漸耗盡，最後蹤影是在距岸約廿公尺的海面上，載浮載沉不久就不見人，岸上小朋友驚亂狂叫，有人忍不住放聲大哭，在搜救人員抵達，全都跪在沙灘上祈求奇蹟。

台東縣消防局獲報，電詢海巡得知已申請空勤直升機，大武消防大隊抵達發現海象不佳，船艇無法下海，經陸海空漏夜大搜救，但茫茫大海始終未能尋獲張生蹤影，帶隊者茫然自責，當地民眾和釣客聽聞也前往關心，消防人員入夜後收隊，海巡人持續岸際搜尋。

經查，失蹤張生為桃園大園國中，參與大園天主教耶穌君王堂辦理五天的夏令營活動，昨為第三天的活動，營隊共有九人，包括七名國小學生，一名國中學生，一名成人，桃園教育局已請台東校外會協助，校方也會全力協助家長相關事宜。

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