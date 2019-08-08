少年被阿姨綑手腳 罰跪滿水浴缸3分鐘 枉死

2019-08-08

〔記者王宣晴、陳慰慈、徐聖倫／新北報導〕15歲的劉姓少年疑因半夜躁動吼叫，被同住的阿姨管教罰跪在放滿水的浴缸，3分鐘後被發現溺斃，檢警介入調查，發現劉少手腳有綑綁痕跡，家中也有犯案的童軍繩，阿姨供稱只是要管教孩子才綑綁，沒想到會造成憾事，檢警訊後依殺人罪嫌移送法辦。

阿姨稱管教發生憾事

劉少因躁動症狀就醫治療，也就讀特教學校，鄰居時常聽到少年吼叫、不服管教，對他印象深刻，昨晨3時許，與35歲周姓父親同睡在客廳的劉少再度因躁動吼叫，39歲的劉姓阿姨聽到後，要求劉少罰跪，但劉少情緒激動，不斷反抗。

劉女氣得拿兩條童軍繩將劉少手腳綑綁，要求他跪在放滿水的浴缸中冷靜，隨後離開浴室去抽菸，不料3分鐘後回到浴室，就發現少年趴在浴缸內失去生命跡象，嚇得趕緊報案，將少年鬆綁急救，但少年送醫後仍不治。

新北檢警介入調查相驗，發現少年手腳有綁痕，但並無其他外傷，初步研判死因為溺斃，劉女坦承綑綁，但只是為了管教孩子，並沒有殺人犯意，劉少的父親周男則表示當時正熟睡，不知道發生什麼事？

妹妹聽到阿姨罵哥哥

但10歲的妹妹表示有聽到阿姨責罵哥哥的聲音，警方質疑父親說法真實性，檢警訊後仍依殺人罪嫌將劉女、周男送辦。兩人移送新北地檢署時用一件外套包住頭部，躲避媒體拍攝，面對記者追問：「為何要處罰少年」、「孩子昨天晚上怎麼了？」「為什麼要叫孩子罰跪？有把他關在浴室嗎？」兩人均不發一語。

阿姨聲押 少年父交保

檢方訊後改依涉嫌對未滿18歲之人施以凌虐致死罪，罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。劉父無羈押之必要，2萬元交保，劉女則由法院羈押庭審理中，檢方將擇期解剖少年遺體，以釐清確切死因。

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