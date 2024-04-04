竹縣3月大女嬰遍體鱗傷 父母照護過失遭判刑

竹縣3月大女嬰遍體鱗傷，父母照護過失遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/04 09:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一對新手爸媽在111年10月間，將年僅3個月大女嬰送往新竹馬偕兒童醫院急診，醫師發現女嬰在當月陸續傳出一連串傷勢，包括臉上水泡、全身多處瘀傷甚至燙傷，經檢警調查認定為照護過失，新竹地院依過失傷害罪各將這對夫妻判處拘役10日，得易科罰金，緩刑2年。

法官調查，新竹縣劉男夫妻育有一女共同居住，本應注意女兒為年僅3個月之嬰兒，發育尚未完全，須細心照料其身體健康與安全，且依當時情形，並無不能注意之情事，111年10月間在住處因疏未注意照護，而致女兒開始出現一連串傷勢。

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首先是16日女嬰左臉疑似水泡破裂表皮脫落、18日腹部出現瘀傷、20日左大腿外瘀傷、22日右臉頰、下頷角、太陽穴附近、耳朵、前額、鼻樑、眉骨表面、右眼瞼出現瘀傷、26日左臉頰至下巴、右臉頰自下眼瞼至下巴、包含人中紅腫、月28日晚間右臉頰、右眼皮、腹部、腿部出現瘀傷、右眼、右臉亦受有燙傷。

111年10月28日晚間11點多夫妻將女嬰送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，始循線查悉上情。

新竹地院依過失傷害罪，處夫妻拘役10日，得易科罰金，緩刑2年。

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