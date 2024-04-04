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騎著騎著就變自己的車 六旬婦人順手牽羊下場慘了

胡姓婦人將贓車騎回原地擺放。（記者劉慶侯翻攝）

胡姓婦人將贓車騎回原地擺放。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/04 09:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕63歲胡姓婦人，日前在北市公館商圈，見一輛嶄新的腳踏車未上鎖便順手牽羊騎走。一週後胡婦騎著贓車又回到原地停車格，還特意上鎖以免遭竊，結果被失主發現報警，胡婦最後被依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，胡婦是日前早上途行經羅斯福路四段公館商圈，看見一旁銀色腳踏車沒有上鎖，趁無人注意之際，擅自將腳踏車從停車格移出，隨後騎乘離去。

事隔一週後，胡婦騎車到公館處理事情，將腳踏車停放在原本的停車格，但是她為防腳踏車被別人偷走，特別拿出自己的新買的大鎖將腳踏車鎖上，儼然將別人的腳踏車變成自己的東西。

巧合的是，原腳踏車車主發現失車居然又回到原地，只不過居然還被上鎖，車主於是暗中向中正二分局思源街派出所報案。

警方立即調閱監視器，發現胡婦將贓車騎回原處時，因停車格內腳踏車雜亂，當時還有位在路口指揮交通的員警幫忙她移位，胡女也不慌不忙的接受，算是「心臟很大顆」。

警方調派員警臨近埋伏守候，終於鎖定婦人身分，並通知胡婦到案說明。不僅賠償車主腳踏車損害的費用，昨日被依法函送，吃上竊盜罪等官司。

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