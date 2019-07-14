家長阻戀情／小女友報備行蹤成催命符 男友尾隨殺未來岳母

2019-07-14

〔記者洪臣宏、林嘉東、蔡清華／綜合報導〕以簡訊向男友報備行蹤，卻成了母親的「催命符」！

韓嫌懊惱：不知這麼嚴重

21歲男子韓沅彬不滿女友的母親阻止2人交往，昨從女友傳來的簡訊得知女友母女行程，買了水果刀趕過去，在與女友母親王婦爭執後，揮刀刺向王婦左臉頰，疑傷及頸部主動脈致王婦傷重不治。韓嫌犯案後載女友離去，4小時後落網，懊惱地說：「不知道會這麼嚴重。」

凶嫌和女友均聲押

檢警調查時認為女兒在全案中的角色須再釐清，將2人都聲請羈押。

目擊者指出，王婦被刺殺時，女兒大叫一聲蹲在地上，卻沒有上前查探，之後坐上男友機車離去。不過從監視器畫面看來，韓嫌刺殺王婦之後，拉著女友離開，2人似有爭執，女友蹲在地上疑似在哭。

韓嫌與19歲女友透過交友軟體認識交往，感情極好，但2人目前無業，2家父母都不贊成這段戀情，王婦還嫌韓嫌「又黑、又小」極力反對，韓懷恨在心。

韓嫌知道46歲王婦與女兒經常從高雄燕巢區住家到大社區金龍路市場買菜，母女倆昨天出門前，女兒習慣性發簡訊給男友，告知她和母親出門了。韓嫌收到簡訊，立即買刀預謀犯案。上午8時15分，王婦母女共乘機車到達果菜市場，剛在停車場停好車，韓嫌也即時出現，要女友跟他走，王婦上前阻止，與韓發生齟齬。

爭執當下，韓嫌揮刀刺向王婦左臉，王婦當場倒地血流如注，韓急著將女友拉到一旁，凶刀遺落現場，隨後騎機車載女友揚長而去。救護人員抵達時，王婦已失去生命跡象，送醫後於9時12分宣告不治。

警方初勘，凶刀雖只造成3公分傷口，但研判凶嫌用力刺入致插入極深，傷及主動脈造成失血過多殞命，將相驗確認死因。警方根據監視器沿路追查，韓嫌犯案後與女友四處閒晃，中午載著女友回到楠梓區住處。警方在他們逃亡4小時後登門，當時韓嫌父母都在家，知道兒子犯下殺人案，要兒子配合偵查，女友從警方口中得知母親不治，崩潰大哭。警方詢後依殺人罪移送全案。

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