最貪檢察官陳玉珍 停職領半薪將須吐回

2019-06-28

〔記者謝君臨、吳政峰／綜合報導〕立法院臨時會今天將三讀通過「法官法部分條文修正案」，針對懲戒處分，已退休或離職的司法官若於任職期間涉有重大違失，得全數剝奪退休金及退養金，已請領的給與也須追回；另增訂「陳玉珍條款」，司法官若貪污經判刑確定、或職務法庭裁判確定，而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回停職期間所領的薪水。

職務法庭懲戒出爐就執行

高檢署檢察官陳玉珍收賄上千萬元，已於今年2月被判刑12年確定、隔月入獄。她當初遭停職的6年多，持續領本俸的半薪約120萬元，雖刑事已先判刑定讞，本法三讀後無法溯及追錢。

不過，職務懲戒部分，職務法庭的判決還沒出爐，未來職務法庭判她免職後，高檢署仍可依新法向她索回這筆120萬元。

關於司法官懲戒類型，法官法第50條原規定，包含免職、喪失公務人員任用資格；免職、轉任法官以外職務；撤職、停止任用期間1年以上5年以下；罰款；申誡等處分。但司法官退休或離職後，才發現其任職時有違失，上述規範已無實益或懲戒效果有限。

因而修法增訂「剝奪退休金及退養金」、「剝奪退養金」、「減少退休金及退養金10％至20％」等選項，且已請領的給與均應追回；不過，公教人員保險養老給付、受懲戒法官自行繳付的退撫基金費用本息，不在此限。

立院民進黨團總召柯建銘表示，法官法修法回應社會期待，是司法改革的重中之重。

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