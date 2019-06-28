加快懲戒 法評會可將壞法官逕送職務法庭

2019-06-28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今天將三讀通過「法官法部分條文修正案」，法官懲戒程序採雙軌制，未來法官評鑑委員會若認定法官違失情節重大，得跳過監察院彈劾程序，逕送職務法庭審理；而為了賦予當事人不服判決時，得循上訴程序救濟，本次修法也將職務法庭制度由一級一審制改為一級二審制。

可跳過監察院彈劾程序

新修條文指出，法評會認法官違失情節重大，包括嚴重違反辦案程序規定或職務規定；無正當理由遲延案件進行，致影響當事人權益；違反法官倫理規範等。法評會認有懲戒必要，報由司法院移送職務法庭審理，並得建議懲戒種類，司法院應將決議結果告知監院。

法官法原規定，法評會應報由司法院移送監察院審查，但被外界批評曠日廢時、制度疊床架屋。當初協商時，監察院反對雙軌制，認為違反權力制衡原則，建議維持先經彈劾再送職務法庭的現狀，但未形成多數意見。

條文另增訂，當事人對職務法庭第一審的終局判決不服者，得自判決送達廿天內，上訴職務法庭第二審。第一審由3位法官組成合議庭審理，並加入參審員2人；第二審以公懲會委員長為審判長，與最高法院法官2人、最高行政法院法官1人及公懲會委員1人組成合議庭審理；第二審應於6個月內審結。此外，原設於司法院的職務法庭，改設於公務員懲戒委員會。

表格

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法