法官法今三讀／被害人直接監督 可聲請評鑑法官

2019-06-28

〔記者謝君臨、吳政峰／綜合報導〕法官評鑑制度大改革！立法院臨時會今天將三讀通過「法官法部分條文修正案」，除放寬評鑑時效，並納入當事人、犯罪被害人得向法官評鑑委員會請求個案評鑑，等於當事人、犯罪被害人也可直接監督審案法官，不用再透過機關、團體才能提出。

當事人對法官感受最直接

提案指出，案件當事人、犯罪被害人對於法官執行職務的表現感受最為直接，應讓他們得以直接向法評會請求進行個案評鑑，取代以往只能透過機關、團體的聲請途徑；至於檢察官是以官署、而非個人身分成為刑事訴訟的當事人，由其所屬機關提出評鑑請求已足夠，故排除檢察官個人請求的權利。司法院表示，國際上有關當事人請求法官評鑑的設計，較少像台灣一樣須透過民團提出。

新修條文指出，法官若違失情節重大，可請求法評會進行個案評鑑，包括受評鑑者所屬機關法官3人以上；受評鑑者所屬機關、上級機關或所屬法院對應的檢察署；受評鑑者所屬法院區域的律師公會或全國性律師公會；受評鑑者已結案的案件當事人或犯罪被害人。

過去得請求評鑑的時效過短，導致許多案件在程序上就被駁回，本次修法延長請求評鑑期間，明定自「判決確定」或「案件繫屬滿6年時」起算3年。此外，即使逾期而不付評鑑，也不影響職務監督權或移付懲戒程序的行使。

法官法原規定，司法院每3年至少要完成1次法官全面評核，結果不必公開，評核的結果做為法官職務評定的參考。

立院民進黨團認為，3年1次全面評核，對於客觀呈現法官工作績效、提升整體司法品質的助益有限，因本次修法已納入當事人、犯罪被害人得請求評鑑，全面評核已無必要，故提案刪除。

民間司改會董事長林永頌肯定司法院開放人民請求評鑑，但認為應放寬至接觸到案件的證人也具有這項權利較佳；不過他覺得，刪除民團請求評鑑的權利非常可惜，有一些弱勢當事人不敢或不知道如何聲請，有民團過濾後協助聲請是種較佳的方式。

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