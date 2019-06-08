送情書出蠢招 撬壞女子愛車挨罰

2019-06-08

〔記者王捷／台南報導〕沈姓貨車司機愛慕隔壁公司的羅姓女會計，認為自己是「粗人」不敢直接表白，特地寫了一封情書打算放進羅女上下班使用的轎車內，但他蠢到用自己的車鑰匙試開羅女的車門，粗手粗腳把車門鑰匙孔撬到壞掉，還是沒把情書投進去，羅女氣得報警逮人，沈男被法官依毀損罪判處拘役20天、得易科罰金2萬元。

據了解，年過6旬的沈姓貨車司機至今單身，年近40的羅姓會計也未婚，沈男每天看到打扮清秀的羅女開車上班，心生愛慕之意，常出現在羅女周遭想引起她的注意，但苦於一直沒進展。

他又擔心當面告白，會被對方打槍，幾番苦思後，寫了一封情書，但還是不敢當面交給羅女，竟拿了自己的車鑰匙想打開羅女的車門，把情書放進車內駕駛座旁，但他非但沒把情書順利送進車內，還因為用鑰匙亂撬，將羅女的車門鑰匙孔弄壞。

貨車司機愛慕女會計

羅女當天下班發現，認為有人想偷車，過濾監視器發現在她車旁鬼鬼祟祟的，竟是隔壁公司的沈男，氣得報警提告。

沈男到案後，很不好意思地拿出那封「送不出去的情書」，表示他愛慕羅女，確認男未婚、女未嫁後，決定寫情書給她，內容除了留下聯絡資訊，還邀約羅女「希望休假日能夠一起出去玩」。

毀損車門鎖 判罰2萬

警方看了沈男的真情告白，考量沈男有正職、羅女轎車已舊價值不高，以及當時在羅女車旁的情景，認為他確非竊賊，而是「使用不適當的方法追求女子」；沈男最後被法官依毀損罪判刑。

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