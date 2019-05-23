淡水海關碼頭賞夜景 嬤溺斃孫獲救

2019-05-23

〔記者王宣晴、陳心瑜／新北報導〕57歲陳姓婦人獨自撫養11歲黃姓孫子，兩人前晚在新北市淡水海關碼頭附近，並肩坐在高40公分的平台上觀潮時落水，陳婦送醫不治，孫子輕傷但驚嚇過度，說不出落水過程；檢警初步朝意外方向偵辦，確切落水原因仍待調查釐清。

警方調查，黃童父母8年前離婚，父親因毒品案入獄，母親搬出租屋，由擔任清潔工的陳婦獨自撫養孫子，租住蘆洲，是低收入戶；黃童疑發展遲緩，說話含糊不清。

前天深夜陳婦偕孫子前往淡水海關碼頭附近走走，民眾目擊兩人坐在平台上，沒多久聽到呼救聲，查看見祖孫倆在河面上掙扎，趕緊報案。消防員趕來將祖孫救起，黃童手腳擦傷，陳婦已無生命跡象，送醫不治。

怎麼發生的？孫嚇到無言

警方在河邊找到陳婦的背包，內有手機、外套及孫子的玩具，無遺書，初步排除他殺或自殺可能。警方聯繫不上黃母，只找到獨居淡水的86歲曾祖母，曾祖母表示不清楚陳婦近況。

昨下午檢警相驗遺體時，黃童由社工陪伴到場，不斷哭喊：「我要找阿嬤！」場面哀戚；面對檢警詢問，男童僅稱：「不知道怎麼落水了！」新北市社會局表示，已將男童安置。

防護問題 新北今派人釐清

外界質疑當地照明不足、岸邊未有安全防護，市府高灘地工程管理處、漁業及漁港事業管理處今將釐清婦人墜海處的土地權屬及安全設施；淡水區公所表示，該處路燈明亮，沒有照明不足問題。

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