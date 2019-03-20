台商控酒女削5千萬 法官︰僅200萬是詐術

2019-03-20

其餘都屬贈與

〔記者楊政郡、王捷／綜合報導〕在台中知名海派七店酒店坐檯陪酒的37歲方女，被吳姓台商以每月20萬元包養，吳男前後花在她身上逾5000萬元，吳男提告詐欺，檢方認定1402萬元是欺騙所得，不過，台中地院認為，僅開美甲店的200萬元使用詐術，其餘都屬贈與，昨依詐欺罪判方女1年2個月徒刑。

方女被判刑1年2個月

吳男提告後，台中檢方認定，2人交往期間，除每月20萬元包養費外，清償借款、給方女定存、買名表皮包、買房及網購等總計3746萬元，屬男女交往情願的贈與。不過，2016年5月間，方女說她父親為了房貸500萬元的事很心煩，吳男拿500萬元給她，方女卻暗槓202萬元；同年6月說要在逢甲買房，方便照顧吳男，吳男拿出1000萬元給她，方女卻拿去買養老型保險；2017年2月方女說想開美甲店，吳男提供200萬元，結果沒開店，錢存進自己帳戶，這3件總計1402萬元，檢方認定是欺騙所得。

房貸部分方女辯稱，一開始貸款數額確實是500萬元，吳男說要幫忙還款，父親調還款紀錄，確實貸款僅剩298萬元，但她只向吳男拿300萬元，並不是500萬元。

至於買房，方女辯稱是吳男自己說要在台中買房給她，她不想定居台中，吳男把錢交給她後，說這是給她日後的「保障」，說若不想買房，可先買保險存起來，以後保險金可避稅。法官採信方女說詞，詐欺罪嫌不成立。

方女︰200萬是分手費

至於開美甲店，方女辯稱200萬元是吳男給的分手費，且她要開的不是美甲店，是美容美體店，但法官認為，方女完全沒有開美甲店準備，事後辯稱是分手費，也未得到任何佐證，此部分有詐欺之虞，依詐欺罪判刑，可上訴。

方女得知判決認為，她的確沒有照顧吳男，不過有付出感情跟肉體，分手費也是吳男自願給的，她沒有詐騙，絕對會上訴。

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