最高院重大變革「三專生」擇優留任

2019-03-13

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院是法官們的最高殿堂，二審法官若要上三審，一般須經過「三專生」歷練，即在三審服務滿三年，先回二審等待，遇到三審有法官離退，才有機會補實，不過此制度將有重大變革，為因應大法庭制度，最高法院將採「擇優留任」，未來「三專生」不須回二審就可補實，訂於今年8月實施。

大法庭制度將於7月上路，將從最高法院刑事庭與民事庭各選出11人擔任大法庭法官，統一法律見解，最高法院與司法院擔心部分法官是「三專生」，若進入大法庭沒多久就要回二審，恐出現繼任者與前任見解不一致窘況，因此協商採取「擇優留任」制度，「三專生」可就地補實，毋須再回二審等待。

該制度源於「法官遷調改任辦法」第20條規定，「三專生」可視業務必要補實為該院法官，只是從「法官法」施行以來，從未有過任何一人依該辦法補實；此次因應大法庭制度所做的改變，今年共有11位任期屆滿的三專生可望受惠，而去年之前回二審的每一位「三專生」，也可按照新制度，參加最高法院今年的實任法官遴選。

遷調改任志願表已於1月交給法官填寫，3月中截止報名，6月啟動人事作業程序，訂於今年8月28日的年度大調動生效。

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