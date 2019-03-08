大快人心！鳳山惡霸終收押 民眾歡呼放鞭炮慶祝

2019-03-08

百人連署 本報追蹤引矚目

〔記者陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕大快人心！鳳山惡霸終於收押，民眾開心放鞭炮慶祝。

高市陳姓男子橫行鳳山，被地方視為惡霸，百人連署要求押人，檢方未聲請羈押，僅限制住居即放人，本報追蹤採訪全案，引發矚目。因惡霸一步出地檢署又犯案，檢察官前晚亡羊補牢，將他聲請羈押，法院昨裁定收押，地方民眾獲知開心歡呼，燃放鞭炮慶祝，居民說：「終於可以過免於恐懼的生活。」

「可過免於恐懼的生活」

53歲陳男危害鳳山多個鄰里，經常持刀恐嚇店家，甚至持榔頭闖廟把人捶打成重傷，也曾在公園持刀追砍群聚聊天的民眾；北門、鎮北里民擔驚受怕，兩里居民和店家發起連署，向法院和地檢署陳情。

屢在鄰里間持刀恐嚇追砍

不料檢方前天僅將陳男限制住居，他無保獲釋後，先持刀恐嚇便當店，又闖入釣蝦場追殺2人，還持刀在馬路追逐嚇壞路人，警方到場壓制逮人，再度送辦。 檢方驚覺事態嚴重，這回改為聲請羈押偵辦，獲法院裁准；鳳山警方昨公布逮人影片，過程中可見陳男持刀追殺廚師等2人的驚悚畫面。

里民心情如洗三溫暖 鬆口氣

昨法院尚未公布裁定結果前，鎮北里長趙志成、北門里長謝秀霞代里民向法院陳情，請求別放陳男出來。趙志成說，里民心情有如洗三溫暖，從擔驚受怕，到期待又怕受傷害，如今終於鬆了一口氣。

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