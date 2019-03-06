賣淫女撞臉麥可傑克森 黑吃黑遭雞頭發追緝令

吃定雞頭不敢報案 捲款逃
〔記者王捷／台南報導〕花名「智喜」的泰籍賣淫女與友人來台賣淫，疑因生意不好，2人「黑吃黑」捲走雞頭2萬多元潛逃，雞頭不敢報案，只在圈內發布「桃色通緝令」，還稱智喜外貌與已逝國際巨星麥可傑克森撞臉，希望用高辨識度找到2女下落；警方獲悉十分重視，除追查目前失聯的2泰女，並強調絕不容應召集團私下進行的不法作為，並將蒐證查辦集團疑涉妨害風化、人口販運等犯行。
智喜等2女於上月27日入境，預計本月13日出境，由應召站提供旅館讓她們接客，並將性交易抽成費用中的200元，用於負擔旅館住宿費、賣淫女的生活等費用。
但據了解，2女生意不好，智喜可能覺得賺不到錢，趁著雞頭還沒有拆帳，和友人聯手拿走2萬多元後落跑。雞頭發現2女捲款失聯，但因為從事不法色情業不敢報案，只透過圈內發布「桃色通緝令」，除封殺2女讓她們無法繼續在台賣淫，也全力追查她們的去向。
雞頭氣炸 發布桃色通緝令
應召站還進一步聯絡泰國淫媒，取得2女相關照片PO給同業「參考」，告訴同行2人的所作所為，以及宣稱智喜長像酷似麥可傑克森。
律師洪明憲指出，賣淫女子捲款應召站的不法所得，涉嫌侵占罪，應召站則涉嫌妨害風化罪，此外，業者也可能涉嫌人口販運，不過要看構成要件。警方指出，賣淫女侵占不對，但應召站所涉刑責比賣淫女更嚴重，將啟動徹查，台灣是法治國家，不允許應召站動用私刑。
警追查 不容應召站動私刑
移民署台南第一服務站指出，2名賣淫女可能觸犯移民法，查到將驅逐出境，並視實際情節列入不允許入境的黑名單。
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