神棍欲性侵／準新娘夾腿保貞操 嚴重受創求償百萬全賠

2019-03-02

掰發生關係 氣就會通

〔記者彭健禮／苗栗報導〕準新娘小芬（化名）因未婚夫開刀加上生活不順，被介紹到石姓男子開設的神壇問事，石男隨後到小芬住處看風水，誆稱房內有吊死鬼，卡到陰致性生活不順，以「和我發生關係，氣就會通」為由，在小芬臥房意欲性侵，小芬夾緊雙腿才未得逞；但小芬經此屈辱，此後不敢待在房間只能睡客廳，還常被噩夢驚醒，甚至一天只吃得下一餐，無法上班，向石男求償100萬元，苗栗地院法官認定小芬精神受創嚴重，全數判准。

被害人一天只吃得下一餐

小芬是在2016年間向石男的神壇問事，石男誆稱她卡到陰，小芬為求心安，一度帶未婚夫一同前往，石男直指兩人性生活不協調所致，隨即藉故到小芬家看風水，並在她背上畫符咒消災解厄，趁機掀開小芬上衣，又說：「妳下面氣不通，與我性交10分鐘氣就通了」意欲性侵，小芬用力夾住雙腳，石男未得逞。

石男被判刑2年

刑事部分，石男被依妨害性自主罪判刑2年，小芬另向石男求償100萬元精神撫慰金。法官認為，石男已屬嚴重侵害被害人的身體、貞操、性自主決定權，情節重大，且依被害人的診斷證明，認定求償100萬元有理，因此全數判准。

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