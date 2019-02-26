迷糊準新娘急尋婚戒 自製海報：他為這要和我離婚

2019-02-26

遺失2枚價值數十萬鑽戒

〔記者王俊忠／台南報導〕30多歲林女日前搭未婚夫的車時，取下約1.6克拉的鑽石及雙環兩枚戒指擦護手霜，下車時忘記戒指放在雙腿裙子上，等到上車發現戒指不見，翻遍車內都找不到，懷疑掉落路面，由於兩枚戒指價值數十萬元，且是結婚戒指，林女急得報警並PO網協尋。她還製作兩戒指套在香蕉，寫著「因為這個他說要和我離婚」的海報，希望拾獲者能發揮愛心，儘快歸還。

未婚夫︰不再買婚戒了

林女受訪坦言，這是未婚夫1年前送給她的結婚戒指，兩人預定近期結婚，如真的弄丟了，就無法戴心愛的戒指走上紅毯，因為未婚夫說「應不會再買結婚戒指給我了」！弄丟珍貴婚戒，真的讓她心痛。

林女表示，16日上午9點許，未婚夫開車載她到南市南區的全聯超市購物，抵達超市前，她在車內擦護手霜時取下手指上的鑽石及雙環兩枚戒指，放在雙腿的裙子上，不久超市到了，她急著拿包包下車，忘記把戒指收起來，匆忙間有聽到「鏗鏘」聲音，以為是包包撞到車門，不以為意，買完東西上車就上高速公路了。

女失主說，後來覺得可能掉在車內，第一時間沒找著，又不敢跟未婚夫說，當晚仔細遍尋車內，仍無兩戒指蹤影，心想慘了、弄丟婚戒，只好跟未婚夫坦白自己的「粗心災情」，研判兩枚戒指很可能是在超市前下車時，從裙子滑落路面。

事後有回到超市前路面找尋，林女表示，因為已過了一段時間，結果無功而返、相當失望，才於18日向市警六分局金華派出所報案，請警方幫忙協尋，希望拾獲者發揮愛心送到派出所，她一定不追究。

林女除報警，還找市議員呂維胤幫忙在臉書粉絲頁PO文協尋。金華派出所長邱啟彰表示，已前往現場調閱監視器影像，該地車流量很大、且影像有些模糊，正設法檢視有無特定人撿拾的畫面，希望儘快幫女失主找回婚戒。

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