電腦椅相撞滑走 小學生坐空摔斷尾椎骨

高市某國小的小瑄（化名）和小晴（化名）上電腦課時椅子碰撞滑走害摔斷尾椎骨，小瑄和父媽要賠1萬多元。示意圖非當事人。（資料照）

2024/03/10 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高市某國小的小瑄（化名）和小晴（化名）上電腦課時，小瑄的椅子不小心碰到小晴的椅子，小晴的椅子滑走，當小瑄要幫她拉回椅子時，小晴剛好坐空摔斷尾椎骨，家長心疼提告求償，法官判小瑄和他的父母要賠1萬餘元。

判決指出，去年4月13日上午9點多，小晴和小瑄在學校上電腦課時，因電腦教室的椅子會轉動，小瑄不慎碰到小晴的椅子，剛好小晴站起來，椅子碰撞後順勢滑走，小瑄見狀立即伸手想把椅子拉回來，結果小晴此時正要坐下，沒注意椅子已經離開坐位，導致整個人跌坐在地，造成尾椎挫傷合併尾椎骨骨裂、尾椎線性骨折。

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小晴父母心疼，認為小瑄是故意拉開椅子害女兒受傷，怒告求償10萬餘元；高雄簡易庭審理時，小瑄的父母辯稱，小晴站起來要拉褲子，椅子便滑掉，當時女兒伸手拉椅子是要幫忙，摔傷和女兒無關；但小瑄誠實面對自己的錯誤，坦承是自己椅子碰到小晴的椅子才造成意外。

法官傳喚老師作證，老師也說，第一時間她有問兩人發生什麼事，小瑄有說是她不小心撞到小晴的椅子移位，才害小晴受傷；法官綜合相關事證，認定小晴的傷是小瑄造成，依損害程度判小瑄和她的父母應賠339元的醫藥費和1萬元的精神慰撫金，可上訴。

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