登山鞋進天池山莊衣物乾燥室剩1隻 山友怒：1腳穿拖鞋撐下山

能高越嶺道天池山莊貼心為山友提供衣物乾燥室，烘乾受雨潮濕的登山裝備。（林業保育署南投分署提供）

2024/03/10 09:44

〔記者佟振國／南投報導〕是誰拿了我的登山鞋？山友日前攀登能高越嶺道西段夜宿天池山莊，將登山鞋放進山莊提供的衣物乾燥室烘乾，沒想到隔天凌晨左腳的鞋子不翼而飛，只能硬著頭皮右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋下山，且新鞋才穿第1次就被迫「分離」，其他山友也抱怨常有物品失竊或誤取，林業保育署南投分署則籲山友注意登山倫理，若純心偷盜已屬違法行為，必要時將移請警方偵辦。

國內高海拔山屋能備有衣物乾燥室的不多，能高越嶺道西段重要山屋天池山莊完成整修後就設置乾燥室，逢天雨潮濕，乾燥室會開啟煤油爐，協助山友烘乾衣物，以利後續的行程，也提升登山品質與安全，為節省能源與提升衣物烘乾效果，山莊管理員也提醒山友勿頻繁進出乾燥室及注意隨手關門。

請繼續往下閱讀...

但山友PO文表示，3月初安排3天的能高越嶺道西段行程，住了2晚天池山莊，第2天攻頂後登山鞋濕了就放進乾燥室，隔天凌晨3點多起床，發現左腳的鞋子不見了，由於沒找到，當天只好右腳登山鞋、左腳拖鞋下山，由於鞋子第1次穿，真的很捨不得，盼誤拿或撿到的能聯繫歸還，其他山友回應2年前是整雙鞋不見了，雙腳只能穿拖鞋，有人酸「山上小動物真聰明，知道要取新的」、「只有雨鞋不會失蹤」，但也有不少物品是山友忘了帶走。

林業保育署南投分署指出，天池山莊所衣物乾燥室是特別為山友提供的加值服務，為自由使用空間，山友入住山莊時，管理員會說明山莊各項設施使用規則及晾曬衣物注意事項，請山友基於登山倫理，將物品擺放整齊並自負保管之責，若山友遺留個人裝備與物品忘記帶走，管理員會在「天池山莊大小事」粉絲網頁公告並儘量協助寄回，但若刻意拿取他人物品已屬違法行為，必要時將移請警方偵辦。

南投分署也說，平地容易裝設的監視器，因為天池山莊是以太陽能供電，無法24小時提供電力，目前尚無裝置監視設備，後續仍會請山莊管理人員加強管理及宣導登山倫理與各項設施使用規範。

天池山莊的衣物乾燥室，常有山友因疏失而遺落隨身物品。（林業保育署南投分署提供）

山友PO文將登山鞋送進天池山莊衣物乾燥室，結果隔天要穿，發現其中1隻不翼而飛。（擷自臉書「天池山莊大小事」粉絲頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法