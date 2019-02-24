煉毒失誤釀火 慘遭毒煙奪命

2019-02-24

〔記者許倬勛／桃園報導〕製毒撈金，害死自己！桃園市楊梅區金溪路一處社區透天民宅，昨天上午起火，消防員撲滅火勢後發現屋內貯存大量K他命成品及製毒器材，竟是一座製毒工廠，租屋的37歲梁姓男子陳屍2樓陽台，警、消研判梁男製毒過程不慎引發火勢，想自行滅火卻吸入過多濃煙與毒氣，命喪自己一手打造的「工廠」中。

起火的透天民宅位於地點偏僻的半山腰，梁男去年底承租並與周姓女友同居，女友昨到現場指認時說，與梁男在一起1年多，但對他的工作、交友狀況不瞭解，每次問屋內為何擺放一堆瓶罐、器材時，梁男僅回：「不要多問！」員警對周女說法持保留態度。

警方調查，梁男有竊盜、傷害、違反藥事法等多項前科，但無毒品罪前科。鄰居說，該民宅常飄出刺鼻怪味，早就察覺有異，不過梁男不與厝邊互動，也很少有人來訪，感覺他很神秘。

消防人員昨獲報趕抵火場時，民宅2樓除冒濃煙，屋內還飄出難聞臭味，消防員滅火後進入發現，1樓擺放加壓馬達、大型機具、塑膠桶等，2樓地板處處是白色粉末噴濺，宛如化學實驗室。

警、消推測，起火點在2樓夾層，梁男當時可能在提煉毒品，製毒過程發生失誤釀火，不過以住宅火警而言，現場火勢不算大，梁男為避免被發現製毒不敢打119，想自行滅火，因撲滅未果逃到通風的陽台，但已吸入過多濃煙與毒氣致死。

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