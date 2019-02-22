耍脾氣擋鄰車不移 判拘20天

2019-02-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣李姓男子將轎車停在林姓男子車子前方，導致出入困難，林男不滿李不肯移車，妨害他離去權利，報警提告。宜蘭地院認為，李男行為妨害他人通行自由，處拘役20天，可易科罰金2萬元，緩刑2年；因停車問題被判刑相當罕見。

判決指出，林男去年5月到宜蘭訪友，將車停在友人住家附近巷內，李男返家見住家旁車位被佔，將轎車以「車頭對車頭」停靠緊鄰林男的車。

鬧上法庭遠超過移車成本

後來林男欲離去，見李的車緊靠他的轎車前方，後方還有另一輛轎車停靠，他的車被「夾住」無法駛離，後來雖找到李男，李不肯移車，林控告李男妨害自由。李否認犯行，指稱對方的車停在他家旁的車位，他才會將車停在對方的車前，未緊貼對方車頭。

但法官認為李男是不滿林的停車位置，將車頭緊靠對方的車頭，造成林無法駛離，已妨害林男自由離去權利；法官考量雙方和解等情，做出判決。

地院表示，若當事人願意移車，就無妨害他人通行自由的問題，堅不駛離造成通行困難，因此構成強制罪。律師高大凱說，強制罪非告訴乃論，一經提告即使和解也無法撤告，不過和解仍可做為法官量刑依據，多半可獲緩刑，移車僅是簡單動作，建議在路邊臨停時，車上可放置聯絡方式，若阻礙他人通行，當事人可撥電話聯絡移車，鬧上法庭遠超過移車成本。

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