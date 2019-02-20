酒駕撞翁2死1癱 頂罪不成沒錢賠

2019-02-20

〔記者張軒哲、陳建志／台中報導〕31歲酒駕累犯蕭俊賢，本月13日清晨5點多酒駕行經台中市沙鹿區平等路，輾撞3名相約晨運的老翁，兩人送醫不治，一人恐癱瘓，蕭男不僅肇逃，還找陳姓友人頂替遭警識破，檢方將他6萬元交保；收入不穩定的蕭男差點連6萬元也湊不出來，警方私下感慨：「兩條命加上一人重殘，他賠得出來嗎？」

累犯6萬交保 差點湊不出錢

台中市警沙鹿交通分隊調查，案發時間有一輛小貨車違停路邊，3翁因此偏向車道步行，遭蕭男駕駛的轎車由後追撞，69歲楊男彈飛40公尺，70歲王男也被撞壓，送醫後王男16日死亡，楊男18日不治，71歲顏男保住一命，但頸椎重創，下半身恐癱瘓。

3翁結伴晨運 同遭劫難

車主蕭男肇事後逃逸，找來欠他錢的35歲陳男頂罪，陳言詞閃爍被警方戳破，蕭4小時後到案，酒測值仍達0.51mg/l。警方調查，未婚蕭男愛喝酒，有一次酒駕前科，從事服務業，收入不穩定。3翁皆退休，住在靜宜商圈一帶，在公園運動時結識，常結伴晨運，未料同遭橫禍；死者家屬十分氣憤，在警所揚言不讓蕭男到靈堂上香，並呼籲司法重判重罰酒駕者。

晨運天暗 宜穿鮮豔反光衣飾

楊翁年輕時從事綁鐵業，孫子已就讀大學，原本近日要和家人到金門、廈門旅行，行李都打包好了；楊的兒子悲傷說，父親一生辛勞，勤儉持家，還來不及享福就往生。

警方表示，晨運時段因天色昏暗，路上車少速度快，建議民眾穿著鮮豔或反光衣帽外出，以利辨識，並儘量在天色較亮時出門，此外，長者反應略慢，要非常注意交通號誌和突發情況，即早應變。

另一方面，66歲陳姓婦人昨清晨穿越台中市大肚區向上路一處路口，遭許姓男子所駕轎車撞飛10多公尺，全身骨折、小腿分離死亡。許男表示，看到婦人時已來不及，酒測無酒精反應。

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