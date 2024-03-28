劈腿與國小女童上床 女友作證讓他入獄

林姓退伍軍人劈腿與國小女童發生性關係，他的女友出庭作證，台中地院判刑1年2月。（示意圖）

2024/03/28 11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕職業軍人退伍的林姓男子，2022年底上網結識未滿12歲的國小女童，第一次約會時就發生性關係，林男的女友查覺怪異，深感女童破壞她與林男感情，遂約女童見面兩次，女童才承認自己是被林男強脫衣服發生性關係，台中地方法院審理時，女友出庭作證說，「女童宛如是我的乾妹妹」，女童確實向她描述，與林男發生性關係的過程，台中地院據此認定林男觸犯「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，判處徒刑1年2月。

判決書指出，林男於2022年底，上網結識未滿12歲的國小女童小芳（化名），兩人約會兩次，發生性關係兩次，林男的女友阿香（化名）查覺異狀，發現小芳與林男聊天的曖昧對話，遂約小芳出來見面，詢問她是否與林男發生性行為，小芳第一次說沒有，第二次改口說， 她被林男帶到租屋處發生關係，但並非她願意，而是林男強脫她的衣服。

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之後，小芳的母親也查覺異狀，質問小芳之後，向台中市警局第六分局提起告訴，不過，台中地檢署認為，並無證據顯示是強制性交，且小芳雖尚未年滿12歲，但她向林男宣稱自己是14歲，因此，以對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴。

台中地方法院審理時，林男否認性侵害，他辯稱僅與小芳親吻擁抱，他也不知小芳尚未年滿12歲，他誤認小芳已經成年（年滿18歲），林男的律師則辯護說，小芳另有男友，可能想轉移父母親對她另交男友，而虛構自己被林男性侵害。

小芳於偵查中說，她與林男第一次約會，先去一中街吃火鍋，之後林男騎摩托車，載她去跑山，晚上返回林男的租屋處，兩人發生性關係，不過，「整個過程我都不願意」，台中地院審理時，小芳又說，自己與林男發生關係，「有無經過我同意，我沒印象」。

林男的女友阿香（案發後分手）也作證說，「我當時是林男的女朋友，我覺得小芳在破壞我們的感情」，所以她約小芳見面，第一次小芳否認與林男發生關係，第二次改口說，被林男強脫衣服發生性關係。

法官認為，林男曾傳訊息給小芳，「是不是想被我幹了」，顯示兩人曾發生性關係，但並無證據顯示是性侵害，本案的重點是，林男是否知悉小芳年僅11歲，小芳作證說，自己告訴林男「我讀國中，我14歲」，顯示林男當時的認知，是小芳年僅14歲，另外，小芳身形並非高大、裝扮亦非成熟，外貌、表情與言談都是稚氣未脫，顯然與年滿16歲或18歲的女子差別甚大，據此以對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處徒刑1年2月，可上訴。

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