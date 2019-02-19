富商徵女主人 美容師獻身後告性侵

2019-02-19

透過臉書認識交往

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕王姓富商聲稱有豪宅名車，只缺女主人，與美容師小美（化名）首度見面，就在小美的工作室雲雨，1年後2人感情生變，王男也沒娶她，小美憤而控訴對方性侵，但新竹檢方發現，小美聲稱遭性侵，卻繼續與王男同床休息，且1年後才報警，也沒去驗傷，王男一心只想找老婆，小美可能想當女主人而陪睡，全案查無性侵跡證，不起訴結案。

嘿咻N次 男記不清

小美指控，王男在臉書認識她後，去年1月某日晚間，在她的美容工作室首度碰面後，竟對她性侵。王男到案否認犯行，辯稱第一次見面他是從台中開車過去，交往後發生很多次性關係，第一次見面時有無發生性關係，已不記得。

小美指控，王男當晚10點過去找她，她已經收工，工作室沒有其他人，聊天時王男說，他退休還有千萬豪宅，2年換一輛車，定存500萬元，也有土地，還說要找一位女主人，結束後2人就休息。

檢警問為何沒有請王男回家？小美說當時已經晚了，他從台中過來，就讓他在美容床休息，美容床跟她的床只有隔簾。

一年後 女翻臉提告

小美說，哪知睡到一半他就爬上床，想要求歡，她說這樣太快了，「不要這樣對我」，王男依然性侵，當時她很累，也沒有力量抵抗，結束後她問王男為何要這樣對她，王男說他將她當老婆。小美表示想先休息就先睡，而王男就躺在她旁邊，哪知過沒多久，王男又第2次強行性侵。

無實證 男獲不起訴

檢方懷疑，小美聲稱遭性侵，卻於當下繼續與王男同床休息，也沒去醫院驗傷，且於1年後才報警，已難再取得王男施以強制力的跡證。小美聲稱曾向新竹地院聲請核發保護令，然該案訊問筆錄及保護令裁定內容，全未提及性侵害之事，全案不起訴。

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