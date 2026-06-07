傻眼！ 桃市消防局大陣仗救援 躺溪床女子竟喊「熱到河裡泡水」

桃園市消防局獲報女子躺在老街溪溪床，消防人員前往救援。（取材Threads）

近期天氣炎熱，桃園市消防局，今（7）日上午8時20分接獲民眾報案指稱中壢區中正路附近的老街溪畔有一名女子躺在河床上的落水驚險事件，因情況不明十分危急，請求消防局派員前往緊急救援。消防局第二大隊中壢分隊不敢大意共調派消防人員7名、消防車2輛、救護車1輛趕赴現場救援，並架起繩索靠近女子，消防人員一問，女子竟說是因為天熱所以到河裡泡水，經溝通後願意前往醫院就醫。

目擊網友上午把影片PO上Threads社群平台表示「一早老街溪中正橋底下居然有人在睡覺！？警察一直叫沒反應，但她有在動，後來出動2台消防車來強行叫她上來」，引起網友熱議。

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警、消事後調查，這名48歲林姓女子因難耐炎熱高溫，竟獨自走到老街溪中泡水消暑，由於舉動異常，路過民眾擔心發生意外隨即報案。所幸消防人員接觸女子後確認其意識清楚且無外傷。在消防同仁耐心溝通與協助下，女子順利攀爬上岸，並由救護車送往聯新國際醫院進行後續檢查，化解這場老街溪落水驚魂記。

女子躺在老街溪溪床，消防人員協助上岸。（桃市消防局提供）

桃園市消防局獲報女子躺在老街溪溪床，消防人員前往救援。（取材Threads）

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