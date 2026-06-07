衝鋒陷陣救災 彰化義消總隊長黃錢明奉獻青春半世紀

彰化縣消防局義消總隊長黃錢明（右），投入消防與公益服務不遺餘力。（消防局提供）

部分縣市消防局義消招募不易，卻也有人做了一輩子的義消，以當義消為榮，74歲的彰化縣消防局義消總隊長黃錢明，1975年就加入義消，投入消防與公益服務迄今超過半世紀，將大半輩子青春奉獻給救災工作，51年來出勤多到「記不得了」，長年為救災與宣傳東奔西跑，並積極爭取裝備，將每個打火弟兄視如己出。他強調，隨著時代變遷，救災民力不能只靠熱血支撐，需要穩定招募、留得住人才。

彰化縣消防局長施順仁表示，黃錢明從基層做起，除救災不落人後，對義消福利及救災裝備器材更大力爭取，還曾促成一輛市價高達1300餘萬元的化學消防車捐贈，有效提升彰化縣化學災害搶救量能，對地方消防安全貢獻良多；2006年榮獲內政部消防署全國義消楷模（鳳凰獎）殊榮，為全國義消最高榮譽之一；另因長年投入義消服務，亦獲頒50年義消服務獎章，足見其對消防工作的長期奉獻與堅持。

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黃錢明說，他從軍中退伍後，正好花壇義消分隊找他擔任教官，他對消防人員衝鋒陷陣、為民服務本就相當憧憬，因此義不容辭加入義消行列，負責技能、體能訓練；這些年跟隨消防人員在第一線保護家鄉及家人，讓他覺得很有成就感，更以此為榮。現在當義消福利相當好，除了有意外保險及福利壽險，還有自強活動、福利互助及定期健康檢查等，讓義消夥伴能安心投入救災工作，歡迎有志之士一起加入義消的大家庭，為防災、救災工作貢獻一己之力。

彰化縣消防局義消總隊長黃錢明，投入消防與公益服務迄今超過半世紀。（消防局提供）

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