北車墜天橋老婦身分曝光 警耗時6天比對失蹤人口找到她

警方查出墜落北車天橋者是8旬林姓老婦。（記者王冠仁翻攝）

台北市承德路、市民大道路口的天橋，在上月底發生1起墜橋事件，1名老婦墜橋後與行經車輛擦撞，最終墜地傷重不治。由於老婦身上沒有證件，警方採集指紋比對無果，調閱周邊監視器畫面也因死角找不到她從何而來，警方於是比對近期通報失蹤協尋的名單，經耗時6天，前天才確認她就是獨居在宜蘭的84歲林姓老婦，同時也協助家屬處理後續事宜。

據了解，林姓老婦未婚，她性格孤僻，不喜歡與人來往，平時在宜蘭獨居，她的哥哥住在新北市，經常會前往其宜蘭住處探望。林的哥哥在上月29日前往探視時，發現其住處內無人，撥打手機也找不到，林的哥哥前往她可能會出現的地方尋找了1天未果，在30日向警方通報失蹤協尋。

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據悉，林的哥哥之所以會找不到人，是因為上月29日當天，林姓老婦就從宜蘭搭火車來到台北，而且身上沒有攜帶證件與手機，她在台北車站周邊流連1天後，在30日晚上7時許，走到台北車站旁天橋並攀爬至欄杆外側。當時有1對外籍夫妻經過該處，外籍女子曾上前攔阻，但林拚命掙扎，外籍女子只有拉到林的衣物，林最終墜橋，傷重不治。

警方事發後由於沒辦法在遺體上找到任何證件，於是採集指紋進行比對，但比對沒有結果；警方調閱周邊監視器畫面，想釐清老婦前來動線，但由於她徒步，且周邊有許多監視器死角，無法確認她是從何處前來。

警方於是大量比對近期通報失蹤協尋的名單，逐一過濾外貌與衣著特徵相符者，耗時6天才比對出在宜蘭被通報失蹤的林姓老婦可能相符，於是通知林的家屬前來指認，在前天確認墜落天橋的死者就是林姓老婦。

警方說，由於當時有外籍夫妻目擊林姓老婦自行攀爬至天橋圍欄外，因此全案排除是外力介入，警方研判林可能因久病厭世，一時想不開才做出傻事。

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