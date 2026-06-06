有夠醉！男酒後馬路攔車「載我回家！」 女騎士嚇壞尖叫脫身

員警盤查酒醉的華男。（記者邱俊福翻攝）

1名34歲華姓男子，昨天深夜在北市中山區酒後失序，糗態百出，跑到馬路邊先後要攔計程車、機車，要求「載我回家！」，運將因他太醉拒載，男騎士則報警，轄區警方據報到場，還欲搭警車便車返家，無奈的員警只能聯繫家屬帶回家，事後警方經檢視民眾提供的影像，發現期間華男有攔拉男、女騎士騷擾，女騎士還有一度尖叫後脫身的狀況，因此將通知他與相關報案人說明，追究有無涉及強制罪。

警方調查，昨天深夜10時許，華男疑似在北市民權東路3段附近的燒烤店飲酒後，欲返回台北市大同區的住處，直接在馬路邊要攔搭機車與計程車，一輛計程車在他拉扯車門時，因見他已醉，不願開門，直接駛離，另華男也對往來的男女機車騎士，進行攔阻。

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一名男騎士被華男攔下，要求能否載其返家，男騎士相當無奈，直接報警求助，警方到場後，該男騎士未追究即離去；員警於詢問華男時，華男還要求員警能否開警車載他返家，最後員警現場聯繫其親友帶返家。

事後，警方檢視民眾提供影像，查知華男有強行攔阻騎士情況，因此將通知男騎士與華男等相關人到案說明，以釐清案情。警方並呼籲，民眾飲酒應適量，避免因酒後失控或意識不清影響自身安全及公共秩序。

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