口罩遮牌燒胎競速！警雷霆緝捕10惡徒 狂開48張紅單98萬元

陳男等人在大街上燒胎競速。（記者徐聖倫翻攝）

把馬路當競技場！新北市林口區上月16日凌晨傳集體飆車、逆向行駛等囂張行徑。林口警分局歷經連日蒐證，前日發動雷霆掃蕩，兵分11路同步突擊，強勢將以陳姓男子為首的飆車集團等10名惡徒全數拘提到案，不僅查扣大批改裝車，更搜出大量依托咪酯「喪屍煙彈」。

​警方調查，這群飆車族手法極其狡猾，為了規避追緝，竟冒用他人身分承租貨車，將用口罩遮牌、甚至未掛牌的改裝機車載運到文化北路現場狂飆，甚至當街甩尾、燒胎。雖然案發當下飆車族一哄而散，但警方隨即成立專案小組，透過科技偵查鎖定主嫌陳男，報請新北地檢署指揮偵辦。

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​前日時機成熟，警方拂曉出擊，成功將主嫌陳男等10人逮捕到案，現場起獲改裝競速車6部，並在陳男等3人身上搜出依托咪酯喪屍煙彈計24顆。陳男等人承認犯案，稱飆速是為了樂趣，毒品則是在網路上購得，詳細賣家資料他們表示不知。

​除追究刑事責任，警方更對該集團採取「從嚴認定」，一口氣狂開48張交通違規罰單，最高可處新臺幣98萬元罰鍰。警詢後，依公共危險、毒品、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署，複訊後9嫌以3至4萬元交保、1嫌限制住居，讓囂張飆仔付出慘痛代價。

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警方扣回陳男等人的機車。（記者徐聖倫翻攝）

警方開出45張紅單，罰鍰超過98萬元。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

警方將陳男等共10人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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