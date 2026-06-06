高雄國小師告別式場面哀戚 胞妹淚別「我的寶貝哥哥」

高雄國小資深自然教師今舉辦告別式，胞妹的追思祭文淚訴手足情深的過往，難捨哥哥的好。（記者許麗娟攝）

高雄某國小資深教師上月底於校園墜樓身亡，今（6）日舉辦告別式，場面相當哀戚，家屬雖然低調，但家祭時教師胞妹的一段祭文，卻讓不少人當場紅了眼眶，胞妹訴說著兩人過往的兄妹之情，淚訴哥哥一路陪伴著她成長，在她有需求時隨傳隨到，哽咽喊著「我的寶貝哥哥，你是最好的哥哥，很感謝你，也很愛你！」

教師胞妹追思祭文說，小時候，哥哥每天叫她起床，怕賴床上學遲到，讀同一所國中時，更每天等她吃完早餐，陪她騎腳踏車上學，一路注意她的平安，連妹妹收到情書，都比她還緊張，要她好好唸書不能分心。

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胞妹提及兩人讀同一間大學時，哥哥也不斷叮嚀她，不能只顧著享受大學生活而荒廢學業，提醒要顧好成績，擔心她被分發到去山上教書；就連出社會了，一發現她需要幫助，總是隨傳隨到，「你就是這麼這麼疼我」；結婚後，對她的3個孩子視如己出，視為珍寶，她說：「哥哥，你就是這麼這麼好，對別人好，都把自己放在最後面」、「我的寶貝哥哥，你去到西方極樂世界沒有煩憂，你是最好最好的哥哥，很感謝你，也很愛你」，胞妹的3個孩子也向舅舅淚喊「舅舅謝謝你，我們愛你！」讓現場不少人都相當不捨。

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