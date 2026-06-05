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    6/5 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落新北 大樂透端午加碼開20組

    2026/06/05 22:20 即時新聞／綜合報導
    6月5日開獎的今彩539頭獎開出1注，獎落新北。（本報合成）

    6月5日開獎的今彩539頭獎開出1注，獎落新北。（本報合成）

    6月5日開獎的今彩539頭獎開出1注，由新北市中和區宜安路141號1樓「安樂彩券行」開出，大樂透頭獎則摃龜，大樂透端午加碼開出20組100萬獎項。

    第115000059期大樂透中獎號碼「12、14、25、30、32、44，特別號：34」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得908萬1658元；參獎共38注中獎，每注可得6萬8425元；肆獎共101注中獎，每注可得1萬6549元；伍獎共2008注中獎，每注可得2000元；陸獎共2830注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9494注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9877注中獎，每注可得400元。

    第115000059期49樂合彩中獎號碼為「12、14、25、30、32、44」。四合摃龜；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2365注中獎，每注可得1250元。

    第115000137期今彩539中獎號碼為「07、21、26、27、31」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6034注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9559注中獎，每注可得50元。

    第115000137期39樂合彩中獎號碼為「07、21、26、27、31」。四合共3注中獎，可得21萬2500元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3079注中獎，每注可得1125元。

    第115000137期3星彩中獎號碼為「865」。壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

    第115000137期4星彩中獎號碼為「8246」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

    大樂透自本期起實施端午加碼，加開100組100萬元，本期加碼開獎結果，開出20組100萬獎項，總中獎注數為21注，其中19組為單注中獎、各得獎金100萬，1組為2注均分、各得獎金50萬元，尚有80組100萬元未開出，將於下期（9日）繼續加開。

    相關連結請見︰

    「大樂透端午加碼」開獎結果

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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