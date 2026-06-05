高雄殺人魔張介宗判3個死刑 與陳進興並列史上第3

高雄碎屍魔張介宗被控殺害3婦，還涉嫌分屍、棄屍，被判3個死刑。（資料照）

高雄市73歲老翁張介宗，去年陸續殺害兄嫂等3名婦人，一審國民法官法庭5日將他判處3個死刑，將來若依此定讞，將僅次於被判10個死刑的強盜殺人犯吳新華、在捷運車廂內隨機殺害4人的鄭捷，與綁架殺害白曉燕的陳進興並列史上第3。吳新華、鄭捷、陳進興皆已槍決伏法。

吳新華於1981年至1986年間，流竄新竹縣市、台北市犯下多起搶劫殺人案，包括湖口雙哨命案，背負14條人命，落網後最終被判處10個死刑定讞，創下司法史上最高紀錄，1988年執行槍決，還因他的心臟偏右，執行法警連開4槍都未斷氣，直到第5槍才伏法。

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鄭捷於2014年5月21日下午預謀買刀，在台北捷運板南線車廂內，隨機殺害車上民眾，造成4死、22傷，新北地檢署依4件殺人罪、22件殺人未遂罪起訴，2016年4月最高法院終審判決鄭捷4個死刑定讞，同年5月10日在台北看守所執行槍決。

陳進興於1997年犯下震驚社會的白曉燕擄人勒贖命案，逃亡期間又連續犯下勒贖台北縣議員蔡明堂、勒贖商人陳朝陽、槍殺整形外科醫師方保芳夫婦及護士三屍命案，以及多起搶案，還性侵18名婦女，最終在台北市南非武官卓懋祺官邸與警方槍戰，經勸降後落網。

陳進興一審、二審皆被判處5個死刑、2個無期徒刑，1998年12月最高法院判其中3件死刑定讞，另2件因考量尚有細節待釐清，且懲治盜匪條例有存廢爭議而撤銷；1999年10月6日晚間，陳進興在土城看守所執行槍決。

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