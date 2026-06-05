涉自美走私數百萬元古柯鹼來台 劉喬安聲押禁見

「太陽花女神」劉喬安從美國運輸第一級毒品古柯鹼來台，檢方訊後聲押。（資料照，記者朱沛雄攝）

「太陽花女神」劉喬安（本名：劉依函），涉及侵占與多起毒品包裹案件潛逃美國，昨遣返回台；其中，新北地檢署通緝她涉及數百萬元的美台運輸古柯鹼案，由於涉運輸第一級毒品，且共犯咬出毒品上游就是她，檢方今晚以劉女涉可處死刑或無期徒刑的「毒品危害防制條例」運輸第一級毒品等重罪，犯嫌重大，有串證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

劉喬安（本名：劉依函），涉及侵占與多起毒品包裹案件，被5個地檢署通緝潛逃美國。

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去年初，刑事警察局國際科、偵二大隊提供美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）情資下，在美國波士頓一家飯店逮捕劉女，歷經漫長行政與司法程序後，昨押解遣返回台，因夜間停止偵訊，刑事局偵二大隊今早進行偵訊後，她因兩度表達呼吸困難，身體不適，警方先將她送醫檢查，之後再移送新北檢。

至於她之所以被新北檢通緝，原因是2021年間，涉在美國夥同「Kenny、小伍」兩名身分不詳男子，把市價數百萬元的590.42公克的古柯鹼連同蠟燭、衣服及鐵盤，放入包裹空運輸入台灣。

檢方調查，劉喬安等人是在2021年間，敲定這起美台運輸毒品案，其中，台籍共犯中最重要的正是31歲的酒店女公關謝涓鈴，及從事電子商務的楊智鈞；謝女負責與劉喬安等人聯繫並找人收受包裹，楊男則負責冒名註冊「EZ WAY」等報關事宜。

檢方調查，當年10月，楊男將冒名註冊的資料轉給謝女，再層層傳遞給國外共犯知悉；劉喬安及「Kenny」則在幕後指揮調度，涉指示「小伍」在美國將古柯鹼連帶蠟燭、衣服及鐵盤等物放入包裹，委託不知情快遞公司以空運方式運毒。

財政部關務署台北關查驗發現疑夾藏毒品，報請調查局新北市調查處偵辦，新北處啟動「控制下交付程序」，放行以追查實際收件人；謝女則找來想向她購毒的男子張楊宗出面領取包裹，幹員見狀立即逮人，經鑑定，這批毒品驗前淨重590.42公克，純度51.43%。

劉女在台共犯均已落網且判刑確定，包含與劉對接的謝涓鈴犯運輸第一級毒品罪，因供出上游正是劉喬安並提出通訊內容與包裝毒品影像為證，獲減刑量處7年徒刑；處理報關事宜者楊男自首亦獲減刑，判刑9年；收取包裹者張男被認定不知前期運輸計畫，以未遂罪論處，判刑8年。

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