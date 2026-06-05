開輔助駕駛竟低頭找噴鼻器 賓士男國道撞死無辜女

台中地院判陳男有期徒刑1年，緩刑3年。（資料照）

陳姓男子前年駕駛賓士車行經國道時，在開啟輔助系統下，因鼻子過敏低頭找噴鼻器，未注意前方路況，致7車連環碰撞，釀1死3傷，台中地院審理認為陳男疏失明確，考量已賠償1100萬，依過失致死罪判1年，緩刑3年。

事故發生於2024年1月9日晚間8時許，陳男駕駛賓士轎車行經國道1號南向雲林大埤路段244.7公里處，當時車速維持在每小時115公里，雖然車輛已啟動主動定速測距輔助系統，但該系統僅具輔助功能，駕駛人仍須全程注意路況並隨時接手控制車輛。

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然而陳男因鼻子不適，伸手並低頭尋找車內噴鼻器，導致視線離開道路，未及時察覺前方已有兩輛轎車發生輕微碰撞，且有駕駛下車查看狀況，賓士車隨即猛烈撞上前方車輛，引發後續7車連環追撞事故。

這起事故造成3人受傷，其中邱男車上副駕座唐姓女子傷勢最為嚴重，經搶救後仍宣告不治，案經雲檢報請高檢署轉核中檢偵查，檢方調閱賓士車內行車電腦資料及相關行車紀錄器畫面，確認事故發生原因與陳男分心駕駛有直接關聯，依過失致死罪提起公訴。

台中地院審酌，陳男在高速行駛且啟用輔助駕駛系統情況下，未盡駕駛人應有注意義務，肇事情節並非輕微，考量犯後坦承犯行，已與被害人家屬達成調解，給付調解金900萬元及保險理賠200萬元，共計1100萬元，積極彌補損害，顯見悔意，依法量處1年徒刑，宣告緩刑3年。

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