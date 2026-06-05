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    首頁 > 社會

    邱顯智2024立委選舉期間被告誹謗獲不起訴 林志潔這樣說

    2026/06/05 21:17 記者洪美秀／新竹報導
    時代力量前立委邱顯智2024立委選舉期間被告誹謗獲不起訴，提告的國安諮詢委員林志潔提出看法與立場。（擷取自林志潔粉專）

    時代力量前立委邱顯智2024立委選舉期間被告誹謗獲不起訴，提告的國安諮詢委員林志潔提出看法與立場。（擷取自林志潔粉專）

    時代力量前立委邱顯智2023-2024年立委選舉期間，指控當時民進黨立委候選人、也是陽明交大科法學院特聘教授、現為國安諮委的林志潔涉抄襲學生論文，林志潔對邱顯智提出誹謗之訴，今天高檢署駁回上訴聲請，邱顯智獲不起訴確定。對此，林志潔今天發文回應稱尊重檢察官的判斷，但邱顯智當時身為立委，而她是一般民眾，卻被誣指抄襲學生論文，加上母親患失智症，曾發生走失事件，幸有鄰居、同事和學生幫忙，卻被指公器私用。她強調，陽明交大學倫會、國科會都確認她和學生均無違反學術倫理問題，雖選舉結束，仍希望類似事件不要再發生。

    林志潔說，當時為捍衛選舉公正，維護個人名譽和校譽，她才對邱顯智提出誹謗與違反選罷法的告訴，並感謝陽明交大和國科會，經歷1年半的嚴謹調查，確認她和學生均無違反學術倫理問題。也感謝幫她領回走失媽媽的同學，在第一時間挺身反駁並無公器私用情事。

    對檢察官採認被告辯解，認為她出來選舉對外界質疑要有更大容忍度，加上她已開記者會和直播澄清，所以對她的名譽損害有限，因此給予被告不起訴處分，對檢察官的判斷，她予以尊重。但強調，被告拿到不起訴處分並不代表其所言為真，民主社會尊重言論自由，但倘若無中生有，為選舉不擇手段，實非民主之福。尤其法律人更應謹言慎行，希望未來類似造成他人傷害和困擾、破壞選舉公正性的事件不要再發生。

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