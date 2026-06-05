爆林志潔「論文抄襲、把學生當外勞」挨告 律師邱顯智獲不起訴確定

時任陽明交通大學法律學者、現任國安會諮詢委員林志潔。（資料照）

時代力量前立委、律師邱顯智，曾公開指控國安會諮詢委員林志潔申請教授升等送審的參考著作中，疑大量複製、貼上其指導學生的碩士論文內容，遭違反選罷法、加重誹謗罪嫌提告。新竹地檢署認相關言論屬可受公評事項，處分不起訴；林志潔不服聲請再議，高檢署認再議無理由，昨予以駁回，維持原不起訴確定。

本案源於2023年立委選舉期間，邱顯智當時指控時任陽明交通大學法律學者、後出任國安會諮詢委員的林志潔，在申請教授升等送審的參考著作中，疑似大量複製、貼上其指導學生的碩士論文內容。

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邱顯智批評，林志潔在教學與指導過程中，也出現「公私不分」情形，包括要求學生協助處理非學術事務，甚至在學生母親生病期間，仍讓學生協助接送與照料，引發外界對師生權力關係與界線的討論，並質疑有濫用指導權力之虞。

林志潔當時否認相關指控，並認為已損及名譽，同年提起刑事告訴，主張邱顯智涉違反選罷法及加重誹謗罪。

案件移送新竹地檢署後，偵辦檢察官認為，邱顯智於召開記者會前，已參考論文比對系統的數據報告作為佐證，相關發言基於既有資料與客觀事證，並經合理查證程序，主觀上有相當理由確信內容為真，難認屬無中生有或出於不實捏造，尚難認定具有減損名譽的真實惡意；且相關言論屬可受公評事項，未達刑法誹謗罪或違反選罷法構成要件，因此予以不起訴處分。

林志潔不服、聲請再議後，高檢署認為原處分並無違誤，駁回再議聲請，對邱顯智維持不起訴處分。

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