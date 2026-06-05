堵喪屍煙彈漏洞 石崇良揭「菸防法」修法3方向：持有納罰、供應鏈入刑

衛福部長石崇良表示，菸害防制法修法將聚焦3大方向。（記者羅碧攝）

「喪屍煙彈」（依托咪酯，Etomidate）毒駕事件頻傳，衛福部也著手「菸害防制法」修法。衛福部長石崇良昨表示，由於依托咪酯目前主要透過電子煙載具吸食，現行法規雖已全面禁止電子煙製造、輸入、販售、廣告及使用，但仍存在持有難以處理等漏洞，接下來修法將聚焦3大方向，包括將持有電子煙納入處罰、製造輸入販售等供應鏈行為增列刑責，以及強化網路平台管理責任。

石崇良指出，電子煙在2023年「菸害防制法」修法時，特別把這個非傳統菸品原料，那麼透過電子方式來模仿這個吸菸，歸類為叫做「類菸品」，從製造、輸入、販售、廣告到使用皆全面禁止。不過近期喪屍煙彈案件顯示，當初修法未將「持有」納入規範，形成執法缺口。

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他表示，未來第一個修法重點就是將持有電子煙及相關組合元件納入管理，不僅禁止持有，也將增訂沒入及罰則。過去必須查獲實際使用才能裁處，修法後持有即可依法處理，有助降低違法電子煙流通。

第2個方向則是提高違法成本。石崇良說，目前電子煙製造、輸入及販售主要以行政罰處理，但參考新加坡、泰國、越南及澳洲等國作法後，認為應進一步從供應鏈源頭管理，因此將研議把製造、輸入及販售等行為納入刑事責任，以強化嚇阻效果。

第3個方向則是強化網路平台責任。石崇良指出，目前不少電子煙透過社群媒體、網路平台及自架網站販售，未來將要求平台業者善盡管理責任，若發現違法販售資訊應即時下架，並配合政府查察機制，共同防堵電子煙流通。

石崇良強調，依托咪酯最主要的吸食載具就是電子煙，因此除了毒品管理外，也必須從電子煙源頭管理著手，透過修法補強漏洞，降低喪屍煙彈對社會造成的危害。

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