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    首頁 > 社會

    違法販售禽流感疫苗 屏東男判1年緩刑二審維持

    2026/06/05 09:55 記者葉永騫／屏東報導
    禽流感發生的廠房進行撲殺。（屏東縣政府提供）

    禽流感發生的廠房進行撲殺。（屏東縣政府提供）

    政府禁止對禽隻施打禽流感疫苗，含有重組禽流感病毒之疫苗列為動物用藥，未經主管機關核准擅自輸入者，不得販賣，但屏東縣郎姓男子卻違法販售重組禽流感病毒（AIV H5＋H7）成分之疫苗，易導致家禽病毒變異及擴散，甚而轉變為人禽共通之傳染疾病，屏東地方法院依違反動物用藥品管理法判處郎男有期徒刑一年，檢方認為太輕提起上訴，但遭到高雄高分院駁回。

    這起案件事發於112年，屏東縣郎姓男子以每瓶1050元之價格，分三次共販售90瓶禽流感疫苗予養殖戶，被警方查獲送辦，屏東地方法院依違反動物用藥品管理法判處有期徒刑1年、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付10萬元，80小時之義務勞務。

    屏東地檢署檢察官認為，郎男供詞反覆，犯後態度不佳，求取個人經濟利益，無憫恤或輕判之必要，並有高度再犯之可能，有從重量刑之必要，以收嚇阻犯罪之效，不希望給予緩刑。

    不過高雄高分院審理後裁定，所販賣動物用禁藥之數量不多，造成之危害尚屬有限，偵查時坦承不諱，因此維持原判，駁回檢察官上訴。

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